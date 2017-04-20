Гаага, Нидерланды, 20 апреля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Ракетный удар США по сирийской авиабазе «Шайрат» преследовал цель продемонстрировать свою позицию и запугать геополитических противников, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на внеочередной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО, Гаага), сообщили 20 апреля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Комментируя ситуацию вокруг американского акта агрессии в отношении Сирии, который последовал за якобы проведенной 4 апреля в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) «химической атаки» правительственными войсками, Ульянов отметил, что представители ОЗХО до сих пор не побывали в этом районе.

Между тем Вашингтон осуществил не что иное как акт агрессии, хотя никаких доказательств виновности сирийского руководства в проведении «химатаки» нет.

«Эта оценка свободна от эмоций и базируется на определении агрессии, одобренном консенсусом Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 году. В этом определении четко зафиксировано, что одной из разновидностей агрессии является бомбардировка одним государством территории другого государства», — сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что Вашингтон, очевидно, не считает механизмы Конвенции о запрещении химического оружия эффективными и действует в нарушение международного права.

«Видимо, целью этой противоправной акции были демонстрация силы и устрашение, а не уничтожение химоружия, присутствие которого в Сирии никто ещё не доказал», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Россия представила ОЗХО свидетельства того, что предполагаемый инцидент с отравляющими веществами в Идлибе имел постановочный характер. Ульянов продемонстрировал фотографии с места происшествия, судя по которым, в озвученной версии о применении химоружия «есть много нестыковок».