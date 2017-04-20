Ташкент, 20 апреля, 2017, 10:43 — ИА Регнум.



Фронтовая фотохроника Советские узбеки в ходе Обороны Москвы

Круглый стол, посвященный 75-й годовщине окончания битвы под Москвой, прошел в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Узбекистане, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля представитель РЦНК.

В заседании круглого стола приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ученые-историки, преподаватели истории и студенты филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в Ташкенте, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, активисты Русского культурного центра Узбекистана, ученики колледжей и лицеев Ташкента и Ташкентской области, российские соотечественники, представители общественности, журналисты.

«Содержательный доклад о героях-узбекистанцах, принявших участие в этом сражении, сделал заведующий отделом Института истории Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров. А о знаменитом снайпере Зебо Ганиевой рассказала старший преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами Елена Пустовая», — сообщил представитель РЦНК.

Ветераны Великой Отечественной войны рассказали молодежи о войне. В частности своими воспоминаниями поделился Газизян Гарифьянов — участник битвы за Москву, дошедший во время войны до Кёнигсберга.