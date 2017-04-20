Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2017, 09:50 — ИА Регнум.

Ростовскую грозу, которая обрушилась на город-миллионник 18 апреля, не пережил кенгуру-альбинос. У питомца зоопарка по кличке Виталик случился геморрагический инсульт. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка 20 апреля, ветеринары сделали все возможное, но спасти животное не удалось.

Rostov-gorod.ru Кенгуру

«Возможно, что животное испугалось непогоды, и стресс спровоцировал резкую гипертонию и разрыв сосудов, что привело к кровоизлиянию в мозг. До этого у кенгуру никаких симптомов болезней не проявлялось. Но он изначально был особо возбужден: первые две недели его пребывания в зоопарке проявлял повышенную возбудимость при виде сотрудников», — отметили в пресс-службе.

Вероятно, что на здоровье животного сказался стресс. Кроме того, у альбиносов снижен иммунитет, из-за чего они более уязвимы к различным болезням.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , кенгуру-альбинос оказался среди животных, задержанных на границе с Украиной в феврале 2017 года. Трое злоумышленников пытались перевезти шесть обезьян и двух кенгуру. Сопроводительных документов у мужчин при себе не было.

Затем в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области сообщили, что задержанные на границе обезьяны и кенгуру пробудут 30 дней на карантине. Их обследовали на наличие опасных заболеваний, сделали прививки от бешенства.

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Напомним, ливень, который обрушился на Ростов-на-Дону, принёс много беды горожанам. В частности жители пожаловались на то, что их квартиры затопило дождевой водой. Подтверждающие фотоснимки и видео были выложены в социальных сетях. К примеру, ливень учинил потоп в подъезде на улице Содружества. Также пострадали квартиры жильцов дома №3 по улице Добровольского.

Во время ливня произошла трагедия. На улице погибла молодая девушка. Ведется проверка, устанавливаются причины гибели ростовчанки.

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