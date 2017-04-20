Москва, 20 апреля, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В Москве 21 апреля в рамках фестиваля «Пасхальный дар» по Тверскому бульвару пройдет праздничный весенний парад. В параде смогут принять участие все желающие, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

irenne56 Зонтики

Главное условие — участники парада должны быть в необычных шляпах и с яркими зонтиками. Парад будет сопровождать музыканты джазового оркестра New Life Brass имени Тимофея Докшицера.

Театрализованные шествия считаются визитной карточкой фестивалей цикла «Московские сезоны».

Напомним, в столице уже проходил парад Снегурочек, масленичный танцующий парад, парад в цилиндрах и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит фестиваль «Пасхальный дар». Фестиваль проходит в столице в третий раз. Он стартовал 12 апреля и продлится до 23 апреля. «Пасхальный дар» проводится на 24 площадках, а также в 19 городских парках.

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