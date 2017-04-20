Якутск, 20 апреля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. В адрес Уполномоченного по правам человека в Якутии Алексея Ефимова за 2016 год поступило на 15,5% больше жалоб от жителей республики, чем в 2015-м. Всего омбудсмен принял за год 2478 обращений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Данные о числе жалоб уполномоченный представил на заседании комитета парламента Якутии по государственному строительству и законодательству. Увеличение количества обращений Алексей Ефимов объяснил ростом гражданской активности населения и авторитета института Уполномоченного по правам человека.

Больше всего (24% от числа обратившихся к омбудсмену) якутян пожаловались на нарушение их жилищный прав и проблемы в сфере ЖКХ. Обращения активно поступали, в том числе от нуждающихся в переселении из аварийного жилья. На втором месте — жалобы на нарушения правоохранительных органов и в исправительных учреждениях (14, 5% и на 4,5% меньше, чем в 2015 году).

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Ещё 12,5% проинформировали омбудсмена о несогласии с судебными приговорами и несоблюдении трудового законодательства их работодателями, увеличение количества последних жалоб Алексей Ефимов связывает со сложной экономической ситуацией в стране. Растёт и число просьб к уполномоченному оказать содействие в защите земельных прав: за год — на 13%.

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Как сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи Якутии годами ждут выделения положенных им по закону участков. В очереди на землю стоят более 9 тысяч семей с тремя и более детьми.

Напомним также, что в 2016 году отстаивали свои права на справедливые компенсации расселяемые жители ветхой многоэтажки по Ленина, 27, требовали завершить возведение долгостроев уставшие ждать жильё дольщики. В 2017 году в Якутске люди противодействуют точечной застройке, а жители дома по адресу Халтурина, 5 через суды пытаются доказать, что здание с 80% износа — аварийное.

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