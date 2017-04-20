Москва, 20 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В 2017 году День города Москва будет отмечать 9 сентября. Об этом в своем Twitter написал Сергей Собянин, передавал телеканал «Москва 24».

Artem Svetlov Москва, салют на День Города

Столица будет праздновать 870-летие. Оргкомитет по подготовке программы на День города возглавит мэр. По его словам, москвичей ждет масштабный праздник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году День города в столице праздновали два дня 10 и 11 сентября. На разных площадках города прошло более 1000 мероприятий. Основной темой праздничных мероприятий стала «Москва триумфальная».

Добавим, в прошлом году День города обошелся столице в 340 млн рублей.

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