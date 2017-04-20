Вашингтон, 20 апреля, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 19 апреля заявил, что правительство Венесуэлы Николаса Мадуро «нарушает свою собственную конституцию», сообщает информационное агентство EFE.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

«Мы обеспокоены тем, что правительство Мадуро нарушает свою собственную Конституцию и не позволять звучать голосам оппозиции», — заявил главный американский дипломат на вопрос журналистов в Государственном департаменте.

Тиллерсон добавил, что правительство Венесуэлы также «воспрепятствовало праву на организацию, чтобы граждане могли высказать свое мнение».

«Да, мы обеспокоены ситуацией, за которой мы внимательно следим, и работаем с коллегами, особенно через ОАГ (Организацию американских государств), чтобы донести до них наши опасения», — считает он.

Тиллерсон, однако, не обратил внимания на многократные обвинения Мадуро в том, что правительство Дональда Трампа организует переворот против приемников курса Уго Чавеса, но только выразил озабоченность США ситуацией.

Тем не менее, действующий представитель США в ОАГ Кевин Салливан отверг «безосновательные» обвинения Каракаса в ходе сессии Постоянного совета организации, которая прошла 19 апреля в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне.

Правительство США также выразило надежду на проведение ненасильственных протестов и призвало армию, полицию и другие подразделения венесуэльских вооруженных сил «соблюдать Конституцию, нормы международного права и гарантии права граждан выражать протест».

Напомним, что в Венесуэле 19 апреля прошли массовые акции протеста, закончившиеся столкновениями с полицией, а 20 апреля намечаются новые оппозиционные марши, где лидеры оппозиции призывают к досрочным выборам, а также акции лояльных правительству сторонников курса Чавеса.

Напряженность в отношениях между правительством Венесуэлы и оппозицией обострилась после того, как несколько недель назад Верховный суд Венесуэлы принял решение взять на себя функции законодательного органа страны — Национальной ассамблеи, однако затем отозвал свое решение.