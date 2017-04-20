Тиллерсон: Правительство Венесуэлы нарушило свою собственную Конституцию
Вашингтон, 20 апреля, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 19 апреля заявил, что правительство Венесуэлы Николаса Мадуро «нарушает свою собственную конституцию», сообщает информационное агентство EFE.
«Мы обеспокоены тем, что правительство Мадуро нарушает свою собственную Конституцию и не позволять звучать голосам оппозиции», — заявил главный американский дипломат на вопрос журналистов в Государственном департаменте.
Тиллерсон добавил, что правительство Венесуэлы также «воспрепятствовало праву на организацию, чтобы граждане могли высказать свое мнение».
«Да, мы обеспокоены ситуацией, за которой мы внимательно следим, и работаем с коллегами, особенно через ОАГ (Организацию американских государств), чтобы донести до них наши опасения», — считает он.
Тиллерсон, однако, не обратил внимания на многократные обвинения Мадуро в том, что правительство Дональда Трампа организует переворот против приемников курса Уго Чавеса, но только выразил озабоченность США ситуацией.
Тем не менее, действующий представитель США в ОАГ Кевин Салливан отверг «безосновательные» обвинения Каракаса в ходе сессии Постоянного совета организации, которая прошла 19 апреля в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне.
Правительство США также выразило надежду на проведение ненасильственных протестов и призвало армию, полицию и другие подразделения венесуэльских вооруженных сил «соблюдать Конституцию, нормы международного права и гарантии права граждан выражать протест».
Напомним, что в Венесуэле 19 апреля прошли массовые акции протеста, закончившиеся столкновениями с полицией, а 20 апреля намечаются новые оппозиционные марши, где лидеры оппозиции призывают к досрочным выборам, а также акции лояльных правительству сторонников курса Чавеса.
Напряженность в отношениях между правительством Венесуэлы и оппозицией обострилась после того, как несколько недель назад Верховный суд Венесуэлы принял решение взять на себя функции законодательного органа страны — Национальной ассамблеи, однако затем отозвал свое решение.