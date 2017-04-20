Москва, 20 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Цены на нефть накануне обвалились на не самом очевидном катализаторе — отставшем от ожиданий показателе запасов сырья. Баррель Brent касался $52,58, что является минимумом за три недели, отметила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефть

Согласно наблюдениям Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю снизились на 1 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1,47 млн баррелей. Одновременно выросли запасы бензина, на 1,5 млн баррелей, а также расширилась добыча черного золота — на 0,18% (+17 тыс. баррелей в сутки).

В общем-то, ничего криминального не сообщили, но рынок воспринял информацию как личное оскорбление и начал продавать нефть слишком эмоционально. В результате «бочка» Brent отступила ниже $53 впервые с 30 марта.

По всей видимости, инвесторы увидели совпадение фактов роста запасов бензина и в отчете API, и в документах EIA, которые указывают на низкий внутренний спрос на топливо и свидетельствуют о неактивности потребителей. Видимо для этого время и не пришло — сезон откроется в начале июня, как обычно это происходит каждый год. Но рынок слишком сильно хочет увидеть позитив и слишком расстраивается, когда его не находит.

Сегодня, 20 апреля, утром баррель североморского сорта Brent торгуется по $53,12 (+0,3%), корректируя тем самым после вчерашнего обвала. Сегодня нефть попробует отскочить в область $53,65, и если это не получится, «медведи» снова выйдут на охоту. Поддержка находится около $52,50, сопротивление — около $56.