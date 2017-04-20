Дамаск, 20 апреля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Военные самолеты передислоцированы властями Сирии ближе к российской военной базе «Хмеймим» в провинции Латакия, чтобы оказаться под защитой российской ПВО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских военных чиновников.

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По данным телеканала, поближе к российской авиабазе переброшено большинство, «если не все способные летать самолеты». Источники утверждают, что началось перемещение авиации вскоре после удара США крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат.

Это сделано для того, чтобы избежать авиаударов со стороны США, которые «с меньшей охотой» будут обстреливать территорию, на которой находятся российские войска и их зенитные системы.

«Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля», — говорится в сообщении CNN.

Напомним 7 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские зенитные ракетные комплексы гарантированно прикрывают объекты ВМФ России в Тартусе и ВКС на авиабазе Хмеймим.

Страны Запада обвинили президента Сирии Башара Асада в организации химической атаки в провинции Идлиб 4 апреля. Несмотря на отсутствие доказательств этого, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс, с которой, по утверждениям Вашингтона, и была осуществлена химатака.