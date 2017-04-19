Вашингтон, 20 апреля, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Американские санкции против России мешают развитию нефтяных компаний США. Так, американский нефтяной гигант Exxon Mobil просит разрешить ему проводить совместную работу с «Роснефтью», вопреки антироссийским санкциям. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

С просьбой сделать для нее исключение Exxon обратилась в министерство финансов США. Непонятно, когда конкретно был направлен соответствующий запрос: до того, как глава компании Рекс Тиллерсон был назначен госсекретарем США или уже после. Однако пока в течение двух лет Тиллерсон в любом случае не может принимать решения относительного нефтекомпании.

В своем обращении к Минфину Exxon просит разрешить ей провести бурение на ряде участков вместе с «Роснефтью». Как отмечает WSJ, американская компания также подала заявку на то, чтобы для нее сделали исключение по нефтяным проектам в Черном море. Последний вопрос сейчас будет весьма тщательно изучать Конгресс США.

Напомним, что в июле 2014 года министерство финансов США ввело новые санкции против РФ, а именно, в черный список были включены новые имена и наложены ограничения на работу с «Роснефтью», Газпромбанком, Внешэкономбанком и «Новатэком». Эти компании и банки были включены в санкционный список управления по контролю за иностранными активами, то есть не смогли получить на американских долговых рынках кредиты на период более 90 дней.

Как ранее писало ИА REGNUM, санкции против «Роснефти» были введены в 2014 году и странами ЕС из-за ситуации на Украине. Российская компания попыталась оспорить эти решения в Европейском суде, но безуспешно. Подобные разбирательства инициировали также «Газпром нефть», Сбербанк, ВЭБ и ВТБ. Однако, по мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, после неудачного опыта «Роснефти» другие российские компании и банки тоже могут проиграть суды в ЕС.

Читайте подробнее: Оспорить санкции не вышло: суд ЕС признал ограничения против «Роснефти»

«Вслед за «Роснефтью» и другие компании тоже проиграют иски о санкциях ЕС»

«Роснефть» и Exxon плотно сотрудничали по крупным проектам довольно давно. Поэтому ограничительные меры США против РФ, безусловно, не могли не оказать негативного влияния на сотрудничество компаний. К примеру, в 2011 году американская и российская нефтяные гиганты заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Это значит, что компании вместе работали по проектам в Карском и Черном морях. Доля Exxon достигала 33,3%, остальное — за «Роснефтью». Позднее в результате совместной деятельности в Арктике было открыто месторождение «Победа» с 130 млн тонн и газа около 500 млрд кубометров. Сотрудничали компании и в третьих странах.

После того как Вашингтон ввел против России санкции, «Роснефть» и Exxon смогли работать только по проекту «Сахалин-1». Поэтому российская компания была вынуждена сама вести арктические проекты, и в текущем году хочет провести сейсмику 3D в регионе. Но все же, через пару лет «Роснефть» и Exxon намерены продолжить реализовывать проекты в Карском море, заявил ранее глава российской компании Игорь Сечин. В этом случае речь идет о геологоразведке и освоении трех лицензионных участков «Роснефти» — Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3.

Читайте также: ExxonMobil Corp. строит новые планы по подчинению нефтяного рынка