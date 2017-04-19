Париж, 19 апреля, 2017, 22:28 — ИА Регнум.



Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в Сирии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба МИД Франции.

Сообщается, что в ходе переговоров глава французского внешнеполитического ведомства выразил готовность сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом.

«Он (министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро — прим. ИА REGNUM ) заявил о готовности взаимодействовать с Россией в борьбе с терроризмом и призвал к скорейшему возобновлению переговоров по политическому переходу (в Сирии — ред.), в соответствии с женевским коммюнике и резолюцией 2254 СБ ООН», — сказано в заявлении МИД Франции.

Кроме того, Эйро подчеркнул, что крайне важно обеспечить работы механизмов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Безопасности ООН для установления обстоятельств и ответственных за химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне.

Стоит отметить, что ранее МИД Франции заявил, что французские спецслужбы располагают информацией, которая якобы доказывает, что к инциденту в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб имеют прямое отношение сирийские правительственные силы.

При этом МИД Франции заявил, что в Идлибе якобы была совершена химическая атака.

В ходе сегодняшних переговоров Эйро отметил важность установления реального режима прекращения огня в Сирии и подчеркнул необходимость контроля за его соблюдением со стороны международного сообщества с тем, чтобы гарантировать его прочность и продолжительность.