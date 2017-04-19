Москва, 19 апреля, 2017, 22:08 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь после теракта. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 года

Старший брат организатора теракта Аброра Азимова — Акрам Азимов — обеспечил передачу денег террористам от международных экстремистских организаций, сообщает пресс-служба ФСБ.

В подготовке теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Азимов-старший участвовал в качестве ответственного за связь с международными экстремистскими организациями и посредника в деле финансирования группы террористов.

Братья Азимовы являются гражданами России. Ранее они имели паспорта Киргизии, от гражданства которой они отказались в 2013 году.

Напомним, сотрудниками ФСБ России в Новой Москве задержан десятый подозреваемый в причастности к теракту в поезде метро Санкт-Петербурга. Старший брат организатора этого теракта Акрам Азимов при задержании имел при себе боевую гранату РГД-5.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Одинцовском районе Московской области сотрудники ФСБ задержали Аброра Азимова, на которого вышли в ходе изучения телефонных звонков террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который позвонил ему за минуту до взрыва в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, жертвами которого в итоге стали 15 человек.