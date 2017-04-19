Москва, 19 апреля, 2017, 18:55 — ИА Регнум.



Шпицберген

Министерство иностранных дел Российской Федерации считает провокацией планы военного блока НАТО провести мероприятие по линии Парламентской ассамблеи альянса на архипелаге Шпицберген. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД РФ сегодня, 19 апреля.

«В контексте же нынешнего курса НАТО на «сдерживание» России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген «под крыло» военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу Договора 1920 года. Не можем расценивать такую линию иначе как провокационную», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что все государства — участники договора должны быть заинтересованы в том, чтобы Шпицберген «оставался архипелагом мира и добрососедства».

Кроме того, МИД РФ выразил настороженность по поводу обсуждения взаимосвязи между геополитикой и будущим Арктики в рамках запланированного семинара.

Москва напоминает, что в Арктике нет проблем, решение которых требовало бы участия НАТО или военных действий.