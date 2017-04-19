Москва, 19 апреля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Отказ Международного суда ООН принимать временные обеспечительные меры к России в связи с иском Украины, которая обвинила Москву в поддержке «террористов» из ДНР и ЛНР, поможет повысить международную субъектность обоих республик. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 апреля заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Я думаю, что это очень важное решение прежде всего для республик Донбасса — оно имеет перспективы повысить их международную субъектность. Думаю, что ЛНР и ДНР немедленно начнут работу в этом направлении», — заявил Козенко.

По его мнению, решение суда следует трактовать как свидетельство того, что никто в мире кроме Украины не считает ЛНР и ДНР террористическими организациями. Депутат отметил, что своим решением Гаагский суд юридически признал то, что все обвинения Украины в адрес России и связанные с этим «доказательства» в действительности являются ничем не обоснованными провокациями.

Решение суда в части запрещенного в России меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Козенко расценил в качестве «подачки» украинскому руководству. «Решение Международного суда ООН в целом — это огромное политическое поражение Украины, и частичное удовлетворение иска касательно якобы дискриминации крымских татар иначе как подачкой и попыткой подсластить пилюлю назвать нельзя», — отметил парламентарий.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала против России иск, в котором обвинила Москву в поддержке террористов, коими, по мнению Киева, являются представители Донецкой и Луганской народных республик. На время рассмотрения основного дела Украина попросила обязать Россию прекратить поддержку ДНР и ЛНР. Более того, Киев потребовал вернуть себе контроль над границей и прекратить притеснение татар и украинцев в Крыму.

Однако 19 апреля в Гааге Международный суд отказался принимать временные обеспечительные меры к России по требованию Украины. В то же время суд потребовал от России обеспечить в Крыму возможность для изучения украинского языка, а также снять ограничения с деятельности представительных организаций крымских татар, в том числе Меджлиса, который был признан экстремистской организацией Верховным судом Крыма.