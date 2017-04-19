Копенгаген, 19 апреля, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Немецкая Wintershall Noordzee B. V., которая вот уже 50 лет ведет деятельность в Северном море, впервые добралась до Дании. Как отмечается в сообщении пресс-службы, компания начала добычу нефти на датском шельфе на месторождении Ravn

Carey Akin Буровая установка

По словам управляющего директора Wintershall Noordzee B. V. Роберта Фримпонга, начать добычу на месторождении удалось благодаря ряду факторов, в том числе, инновационному подходу и настойчивости. За счет этого блока планируется добраться до, возможно, новых запасов углеводородов, которые могут находиться в Дании.

Между Wintershall Noordzee B. V. И Копенгагеном заключен договор на разработку Ravn. Доля немецкой компании в датском нефтяном месторождении — 63,64%. Остальное — за государственной нефтегазовой местной компанией Nordsøfonden. Нефть, которая здесь добывается, доставляется в Нидерланды. Происходит это сначала по трубопроводу на принадлежащую немецкой стороне платформу, а уже потом в Нидерланды по экспортной сети.

Месторождение Ravn было открыто как раз благодаря Wintershall Noordzee B. V. В 2013 году компания во время бурения разведочной скважины в датской акватории Северного моря обнаружила нефть. По оценкам, запасы черного золота достигают 100 млн баррелей. Причем недалеко от этого месторождение до этого было найдено еще одно — Hibonite.

Сегодня Ravn осваивают поэтапно, применяется специальная концепция, когда оценка запасов месторождения производится уже в ходе разработки. Это значит, что информация о рентабельности скважины и прочем собирается непрерывно, благодаря чему база данных постоянно пополняется, развитие месторождение упрощается.

Таким образом, немецкая компания укрепляет свои позиции в регионе Северного моря, так как она уже работает, например, в Нидерландах. Ранее государственное энергетическое агентство Дании утвердило план разработки и эксплуатации месторождения. Он предполагает использование добывающей платформы с автоматической технологией и прокладку морского трубопровода до уже вышеупоминавшейся платформы А6-А.

Роберта Фримпонга заявил: «Месторождение Ravn — это важный этап в развитии нашего предприятия. Это первое месторождение в Дании, которое мы на правах оператора выводим на этап промышленной эксплуатации».

Wintershall Noordzee B. V. пытается укрепить свои позиции в Северном море, поэтому компания планирует участвовать в подобных нефтяных проектах на территории Дании. По мнении представителей компании, природный газ в будущем будет все более востребованным и станет дополняться нефтяной составляющей, поэтому в Нидерландах и южной части Северного моря Wintershall продолжит делать акцент на добычу голубого топлива.

Эта немецкая компания работает и в России. В 2012 году «Газпром» подписал с Wintershall соглашение об обмене активами. Согласно договоренностям, российской компании отходила траспортировка и доля участия 50% в Wintershall Noordzee BV, то есть в проектах в южной части Северного моря (Нидерланды, Дания и Великобритания). Сегодня «Газпром» уже получает газ, добытый на совместном предприятии в этом регионе. BASF, «дочка» немецкой компании, в свою очередь, получила право на добычу в виде доли участия в разработке участков 4А и 5А блока Ачимовских залежей Уренгойского НГКМ в Западной Сибири. В соответствии с планом развития, ресурсы этих блоков составляют 274 млрд кубометров газа и 74 млн тонн конденсата.