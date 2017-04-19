Москва, 19 апреля, 2017, 17:48 — ИА Регнум.



Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

Модернизированные российские стратегические бомбардировщики Ту-160М2 будут рассчитаны на новейшую отечественную крылатую ракету большой дальности Х-БД, сообщает журнал «Армейский стандарт».

По информации издания, ссылающегося на заявление научного руководителя Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгения Федосова, уже сейчас в проект модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160М закладывается способность самолета нести на борту так называемую ракету Х-БД.

Дальность ее действия пока засекречена, но известно, что ее предшественница Х-101 имеет дальность пуска в три тыс. км.

Напомним, в октябре 2016 года замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о планах военного ведомства получить от российской авиационной промышленности несколько десятков новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Сообщалось, что первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160, прозванного в ВВС СССР и России «Белый лебедь», должен взлететь в 2018 году. А уже с 2020 года планируется начать серийное производство Ту-160М2.