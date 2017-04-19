Санкт-Петербург, 19 апреля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» за первые три месяца 2017 года обслужил 2 899 040 пассажиров, что на 25,3% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщила 19 апреля пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» — управляющей компании аэропорта.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Заметный вклад в рост пассажиропотока дали международные авиаперевозки. В январе-марте 2017 года на международных рейсах услугами «Пулково» воспользовались 844 594 человека, что на 32,2% выше показателя за первый квартал прошлого года.

Пассажиропоток на внутренних авиалиниях за первые три месяца текущего года вырос на 22,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 2 054 446 человек.

Количество взлетно-посадочных операций в «Пулково» за первые три месяца 2017 года увеличилось на 18%, а объем обслуженной максимальной взлетной массы — на 20,3%, по сравнению с показателями за тот же срок прошлого года.

Наиболее востребованными направлениями для аэропорта «Пулково» по объему пассажиропотока в марте 2017 года стали Москва, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Архангельск — на внутренних рейсах, а также Минск, Амстердам, Париж, Франкфурт-на-Майне и Дубай — на международных линиях.

«Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объему перевозок в Пулково в январе-марте 2017 г. стали «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Сибирь». В сумме они обслужили в аэропорту 1 959 024 человека или 67,6% от общего пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга за указанный период», — отметили в пресс-службе ООО «ВВСС».

Лидеры среди иностранных авиакомпаний в петербургском аэропорте в первом квартале 2017 года — Lufthansa, «Белавиа», «Узбекистон Хаво Йуллари», «Эмирейтс», KLM. Они обслужили в «Пулково» 236 366 человек или 8,2% от суммарного пассажиропотока аэропорта в январе-марте 2017 г.

Как напомнили в управляющей компании, по результатам голосования пассажиров аэропорт Пулково в I квартале 2017 года завоевал премию «Воздушные Ворота России» как лучший аэропорт России с пассажиропотоком свыше 10 млн человек в год.

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Напомним, пассажиропоток петербургского аэропорта в 2016 году составил 13,2 млн человек. Пока же наиболее удачным для «Пулково» является 2014 год — тогда через воздушную гавань прошло 14,2 млн пассажиров.