Москва, 19 апреля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Законопроект об онлайн-кинотеатрах Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Закон в случае принятия в третьем чтении вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Личная жизнь

Госдума в январе 2017 года в первом чтении приняла законопроект об аудиовизуальных сервисах. Согласно поправкам, под их действие попадают работающие в РФ сервисы, которые зарабатывают за счет показа рекламы, или предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке за плату.

Авторы законопроекта, депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), предложили ограничить иностранное участие в таких сервисах. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%. Это касается только крупных онлайн-кинотеатров и подобных им сервисов, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей из России, либо более 20 тыс. из одного конкретного региона.

Госдума уточнила законопроект ко второму чтению. Так, устанавливается обязанность для владельца аудиовизуального сервиса и владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, которая предназначена для определения количества пользователей информационного ресурса.

Принято решение исключить обязанность владельца аудиовизуального сервиса удалять по требованию пользователя информацию о частной жизни гражданина.

Прописывается, что владельцем аудиовизуального сервиса может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Кроме того, отметил глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия»), упрощается доступ для отечественных аудиовизуальных сервисов к иностранным инвестициям. «Ограничена доля иностранного владения аудиовизуальным сервисом в размере 20% только для лиц, владеющих иностранным аудиовизуальным сервисом, то есть сервисом, количество пользователей которого на территории РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей такого сервиса», — сказал он. «Превышение установленной законопроектом доли иностранного участия во владении аудиовизуальным сервисом может быть согласовано создаваемой правительственной комиссией», — указал депутат.

Одновременно уточняется, что зарегистрированные сетевые издания, поисковые системы, а также ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями интернета, не являются аудиовизуальными сервисами.

Кроме того, исключаются положения, которые запрещали онлайн-кинотеатрам проводить предвыборную агитацию.

Также КоАП дополняется рядом статей, которые вводят ответственность для владельца аудиовизуального сервиса за распространение незарегистрированных СМИ, нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.

Третье чтение законопроекта состоится 21 апреля 2017 года.

Ранее ряд представителей Медиакоммуникационного союза заявили, что законопроект об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах может вынудить YouTube (в собственности у американской Google) к уходу из России. Ведь на YouTube размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, а методики по отделению одного от другого нет.