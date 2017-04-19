Вильнюс, 19 апреля, 2017, 16:34 — ИА Регнум.



Герб Шальчининкая

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сегодня, 19 апреля, был вызван в Сейм на заседание Комитета по национальной безопасности и обороне, где должен был объяснить организацию тактических учений «по отражению гибридных угроз», которые прошли 11 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мисюнас рассказал детали тактических учений, во время которых инсценировалось вторжение «зеленых человечков» вражеских сил в страну через госграницу и захват находящегося в Шальчининкай комиссариата полиции.

По словам министра, учения, которые прошли по его указу, должны были выглядеть совсем по-другому. Например, в сценарии не было предусмотрено, что «зеленые человечки» будут использовать учебное оружие.

«В сценарии оружия не было», — отметил министр.

По его словам, об учениях заранее знали журналисты, но о вторжении «зеленых человечков» не была информирована ни полиция, ни Служба охраны госграницы. Мисюнас признал, что прошедшие учения уже сейчас говорят о том, что часть учреждений не в состоянии оперативно обмениваться информацией.

«Уже и сейчас видно, что сотрудники Службы охраны госграницы в 8.30 узнали о том, что «зеленые человечки» пересекли границу, а новость о том, что они заняли комиссариат полиции, мы получили в 11:30», — сказал министр.

Член Комитета по национальной безопасности и обороне Раса Юкнявичене, по инициативе которой на заседание был вызван министр, не скрывала удивления по поводу организации «мероприятия». Консерватор считает, что из-за таких учений, о которых не были информированы ни полицейские, ни пограничники, могла пролиться кровь.

«А если бы при пересечении границы их застрелили?» — задавалась вопросом Юкнявичене.

Мисюнас уверял, что этого бы не произошло. «Такого бы не было. Как только они вошли, должностные лица были информированы, что это учения. (…) Конечно, у них было оружие, которого не должно было быть», — сказал Мисюнас.

Между тем Юкнявичене заявила, что такие учения могут стать «полезным уроком для вражеских сил». Консерватор уверяла, что во время реального вторжения «зеленых человечков» вражеские силы тоже могли бы крикнуть, что это только учения, и уйти вглубь страны.

Член Комитета по национальной безопасности и обороне, социал-демократ Юозас Олекас был удивлен, почему для учений был выбран именно Шальчининкай, где большую часть жителей составляют лица польской национальности.

«Такой вопрос уже на грани… Не нужно провоцировать проживающие в Литве нацменьшинства», — сказал Олекас.

С ним согласился и другой член Комитета по национальной безопасности и обороне, представитель фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Михал Мацкевич.

«Почему вы выбрали Шальчининкай, а не Варену, Кайшядорис?» — спрашивал парламентарий.

Мисюнас уверял, что Шальчининкай был выбран потому, что этот населенный пункт находится рядом с границей, недалеко от Вильнюса. Министр сожалел, что должностные лица во время разговора со СМИ слишком вжились в роль. По мнению министра, не стоило говорить о «Шальчининкайской народной республике».

«Такого теста о каких-то республиках не должно было быть. Это была интерпретация должностных лиц перед камерой», — отметил министр.

По его словам, разные учреждения еще должны будут дать свою оценку учениям, а с должностными лицами, которые говорили о создании «народной республики», будет «отдельный разговор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Литве состоялись тактические учения МВД, подготовленные по приказу главы ведомства Эймутиса Мисюнаса. Согласно легенде, «специальные силы недружелюбной к Литве страны Удия» (очевидно, намёк на Белоруссию, которую в Литве часто называют Gūdija, то есть Гудия — прим. ИА REGNUM ) нелегально пересекли границу и захватили комиссариат полиции. Действия полиции и пограничников, которые не были предупреждены об учениях, названы неудовлетворительными. Кроме того, глава МВД Литвы Мисюнас публично обвинил местное население, что жители района никак не отреагировали на вооружённых автоматами людей в штатском или в военной форме, но без опознавательных знаков, и не обращались за помощью в единый центр помощи 112. Самоуправление Шальчининкай, тем временем, обвинило официальный Вильнюс в пропаганде и разжигании межнациональной розни.

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