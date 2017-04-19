Рига, 19 апреля, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Госсекретарь министерства сообщения Латвии Каспар Озолиньш заявил на пленарной сессии 22-й международной транспортной конференции «TransRussia 2017» в Москве, что Россия является важным партнером Латвии в сфере транзита и логистики, сообщает LETA.

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Озолиньш отметил деловое сотрудничество между Россией и Латвией в транспортной сфере, особенно в евразийских перевозках, и подчеркнул, что Латвия позиционирует себя как активного члена евразийского транспортного коридора и вносит вклад в его развитие.

«Латвия как логистический узел и узел дистрибуции товаров интересна многим — России, странам СНГ, Азии, Западной и Северной Европе, региону Черного моря», — сказал Озолиньш.

Также Озолиньш представил информацию о латвийском транзитном коридоре и его преимуществах, а также рассказал, что азиатские страны проявляют особый интерес к латвийским мультимодальным и хорошо развитым портам, которые не только наращивают объем перевозок, но и работают над повышением эффективности сроков доставки.

Озолиньш выразил надежду, что международный форум усилит уже имеющиеся контакты, поможет генерировать новые идеи и найти партнеров.

На латвийском стенде представлены в этом году более 30 предприятий, в том числе Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога), Рижский и Вентспилсский свободные порты, Лиепайская Специальная экономическая зона (СЭЗ) и другие.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 апреля министр сообщения Латвии Улдис Аугулис во время ознакомительного визита посла РФ Евгения Лукьянова акцентировал внимание на необходимости договориться о дате и месте заседания Межправительственной комиссии.

По словам Аугулиса, должностные лица переговорили о тенденциях и перспективах развития железнодорожного коридора в Евразии. Он также отметил, что сотрудничество Латвии и России в этой связи жизненно важно. «У перевозок по железной дороге между Азией и Европой — большие перспективы, и госпредприятия обеих стран хорошо сотрудничают в развитии перевозок по ж/д», — отметил он.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. Несмотря на то, что после введения РФ контрсанкций Латвия несет огромные финансовые потери, латвийское руководство выступает за продолжение санкций в отношении России.