Москва, 19 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «квоту» на аресты заподозренных в коррупции глав регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

Коррупция, считает Жириновский, уже в самой психологии губернатора. «Вы арестовали этого Маркелова, а он мне в Кремле и говорит фразу, которая сегодня прозвучит здесь, в этом зале, говорит: а что я белая ворона что ли, все берут, и я буду. Вот вам психология губернатора. Но он же берет, потому что другие берут», — сказал лидер ЛДПР на отчете главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Тогда когда других арестуем? Сразу нельзя, постепенно, по три-четыре человека в год, ну. Я согласен, сразу, это коллапс будет в управлении», — отмечает парламентарий.

«Но психологическая обстановка: губернатор знает, что все остальные берут, и он берет, но его выбрали как, видимо, самый такой слабенький, слишком он там шикарно строил дворцы. Спрячь землю, молчи, ничего не говори, с коммунистами не ссорься, а он со всеми поссорился и показывает всем, что он Московский Кремль построил в Йошкар-Оле», — заявил Жириновский.

Бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки.