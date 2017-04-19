Москва, 19 апреля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Сегодня. 19 апреля, в Москве запустили новое фармацевтическое производство. А мэр города Сергей Собянин открыл технологический центр фармацевтической компании «НоваМедика» в технополисе «Москва», передает телеканал «Москва 24».

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«Сейчас в городе реализуется сразу несколько проектов модернизации существующих предприятий и создания новых производств этой отрасли, — сказал Собянин. — Сегодня мы в технополисе «Москва» открываем технологический центр компании «НоваМедика». По сути, эта молодая российская компания «с нуля» создала новую фармацевтическую фабрику полного цикла, включающую исследовательскую лабораторию и производственные линии для выпуска десятков наименований лекарств».

«Компания «НовоМедика» заточена на производство инновационных фармацевтических средств. И что самое главное здесь — на базе этого центра будут вестись российские разработки инновационных лекарственных препаратов», — пообещал председатель правления Роснано Анатолий Чубайс.

Общая площадь технологический центр компании «НоваМедика» составляет около 1,5 тыс. кв. метров. На предприятии работают лаборатории и производственные участки с новейшим оборудованием.

Главная научная задача центра — разработка препаратов, в том числе с применением нанотехнологий.

Большая часть технологий нового центра пока не имеет аналогов в России, а некоторые технологии настолько иновационны, что редко встречаются в Европе и США.

По планам к 2022 году научный центр должен представить и поставить на поток производство 15 уникальных препаратов.

Справка ИА REGNUM :

Технополис «Москва», расположенный на Волгоградском проспекте, является флагманским проектом правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий. На территории Технополиса работают более 60 компаний-резидентов. В настоящее время Технополис «Москва» включает в себя свыше 350 тысяч кв. метров производственных помещений с необходимой инженерной инфраструктурой. Планируется, что к концу 2018 года на территории Технополиса будут работать более 5,5 тыс. человек.