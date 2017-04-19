Луганск, 19 апреля, 2017, 15:04 — ИА Регнум.



Torange.biz Постмайданная Украина

Украинский националист из добровольческого батальона ограбил офис Международного Комитета Красного Креста в Рубежном в Луганской области, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

По его словам, боевик был найден МВД Украины сразу же после совершения преступления, однако его отпустили ввиду причастности к добровольческому батальону.

Помимо этого, Марочко рассказал о том, что солдат ВСУ ранил сам себя выстрелом из огнестрельного оружия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один инцидент зафиксировала военная прокуратура Западного региона в Херсонской области.

По данным прокуратуры, между мужчиной 26 лет и женщиной 31 года, служащими в ВСУ по контракту, произошел конфликт. В результате ссоры мужчина нанес женщине, служащей в украинской армии фельдшером, смертельное ножевое ранение. По факту убийства проводится уголовное расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи умышленного и непредумышленного убийства или нанесения ранений в украинской армии происходят достаточно часто.

Обычно виновные в момент совершения преступления находятся в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ.

Так, спикер ЛНР Андрей Марочко заявлял о том, что в 308-м инженерном батальоне ВСУ произошла ссора между солдатом и командиром подразделения.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, солдат нанес офицеру удар ножом в область шеи. На данный момент офицер находится в медчасти.