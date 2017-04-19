Москва, 19 апреля, 2017, 14:33 — ИА Регнум.



longmandancer@btopenworld.com Мавзолей В.И. Ленина

У граждан РФ укрепляется представление о позитивной роли Владимира Ленина в истории страны. Так, если в марте 2016 года о положительной роли Ленина в истории России говорили 53% опрошенных, то в марте их число выросло до 56%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

34% респондентов относятся к личности Ленина безразлично. 26% — с уважением, 14% — с симпатией, 7% — с неприязнью и раздражением.

32% опрошенных предлагают захоронить у Кремлевской стены, 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. 31% уверены, что тело Ленина нужно оставить в Мавзолее. 11% затруднились ответить.

При этом, стоить отметить, что 79% респондентов против сноса памятников Ленину.

В настоящее время личность и деятельность Ленина жители современной России оценивают по-разному. 26% согласны с тем, что память о Ленине сохранится в истории, но никто уже не пойдёт по его пути. 23% верят, что он вывел страну на путь прогресса и справедливости.

Вместе с тем, 15% считают, что Ленин повёл страну по ложному пути, и это стало причиной многих несчастий и бед, а 11% полагают, что он ошибался в своих ожиданиях относительно революции и коммунизма.

По мнению 35% респондентов, через 40−50 лет никто, кроме историков, не будет о нем вспоминать. Каждый четвертый уверен (25%), что о нем сохранится память как об основателе Советского государства.

Опрос проведен 31 марта — 3 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Александр Щипков считает, что идея перезахоронения тела Владимира Ленина является несвоевременной. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение демонтировать мавзолей Ленина на Красной площади Москвы.