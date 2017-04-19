Москва, 19 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы совместно выработать механизм поддержки семей при появлении первого ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Нам нужно подумать и по сохранению в том или ином виде программы маткапитала и о стимулировании рождения не только вторых и третьих детей, это мы научились делать, а о стимулировании рождения первенцев, и это ключевая задача», — сказал Медведев в Госдуме.

«Если мы все вместе сможем придумать инструмент финансовый, организационный, как это лучше сделать наряду с программами региональными, программами выделения необходимых земельных ресурсов и так далее, тогда наша задача будет достигнута», — полагает глава правительства.