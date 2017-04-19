Улан-Батор, 19 апреля, 2017, 14:17 — ИА Регнум.

Официальная церемония, посвященная началу работы первого монгольского спутника, состоялась сегодня, 19 апреля в Улан-Баторе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Спутник «МОНГОЛСАТ-1» находится на орбите с января 2017 года. Сегодня он приступил к работе.

Mminfo.mn Сувенир ИСЗ МОНГОЛСАТ-1

Директор представительства компании «ABS» по Восточно-Азиатскому региону Дональд Чо вручил сертификат о регистрации спутника «Монголсат-1» спикеру парламента Монголии Миеэгомбо Энхболду.

В своем выступлении спикер парламента Миеэгомбо Энхболд называл сегодняшний день исторической датой.

С помощью этого спутника страна рассчитывает получить сведения, необходимые для сельского хозяйства, горнорудной отрасли, также появится возможность улучшить качество интернета и телевидения. Ожидается, что стоимость услуг интернета уменьшится на 50%, а выход во всемирную сеть будет доступен для жителей всех уголков страны. Количество доступных в стране телеканалов достигнет сотни.

Разработка первого монгольского спутника прошла в рамках японского проекта Birds project для стран, не имеющих выхода в космос (участники проекта: Гана, Монголия, Нигерия и Бангладеш). Для запуска спутника потребовалось более 100 тыс.долларов. Половина этой суммы поступила из бюджета Монголии, остальные деньги были собраны за счет пожертвований.

Спутниковый оператор «ABS» — один из мировых наиболее динамично развивающихся глобальных спутниковых операторов, который был создан для удовлетворения растущих потребностей вещательных и телекоммуникационных операторов в Африке, России, Азии и на Ближнем Востоке.