Москва, 19 апреля, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев фиксирует снижение дефицита региональных бюджетов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

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В 2016 году региональные бюджеты были исполнены с минимальным дефицитом за десять лет — дефицит уменьшился с более чем 170 млрд до 12 млрд рублей, сообщил он в Госдуме.

«По сути проблема дефицита исчезла», — заявил Медведев.

Кроме того, по словам главы правительства, сократилось число регионов, где госдолг превышает доходы. «Подросла и доходная база. Соглашения с регионами выполняют свою задачу», — говорит он.

Также, говорит Медведев, на 100 млрд рублей увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и еще на 100 млрд — объем субсидий на софинансирование расходных обязательств.