Москва, 19 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предостерег от превращения в войну борьбу на президентских выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем», — заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в Госдуме.

Все понимают, что если силы будут тратиться на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, то «от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия», уверен он.

Цель у всех общая, уверен Медведев, «развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь».