Москва, 19 апреля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Уровень жизни в России не улучшается, как бы ни старались власти представить эту картину в ином свете. Сразу две новости подтверждают, что рядовому гражданину при текущих доходах и заниженной на бумаге инфляции живется, пожалуй, даже сложнее, чем в кризисный 2014 или проблемный 2007 год, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Так, уровень доходов граждан РФ по итогам марта провалился еще на 2,5% после снижения за февраль на 3,8%. В итоге, индикатор реальных располагаемых денежных доходов — так звучит этот индекс в официальных сводках — за первый квартал сократился на 0,2% даже при условии позитивного января. Тогда, напомню, доходы российских граждан выросли из-за единовременного перечисления пенсионерам 5 тыс. рублей каждому», — привела цифры Бодрова.

«Статистика — штука беспощадная, вне зависимости от того, нравятся ее наблюдения кому-то или нет. Она в данном случае показывает, что доходы жителей России падают 28 месяцев с незначительными паузами, и это самый длинный и самый сложный нисходящий канал за много лет. Это значит, что население становится все беднее, и символический рост номинальных зарплат не перекрывает трехзначной инфляции, сформировавшейся за последние 10 лет», — считает эксперт.

«Низкая инфляция в то же время остается только в официальных документах и на бумаге. Фактически же люди не замечают торможения индекса потребительских цен, потому что как не могли себе позволить тратить больше, так и не могут сейчас. Согласно наблюдениям GfK Rus, за 2016 год спрос населения страны на акционные товары в розничных сетях оказался максимальным за семь лет. Активным спросом пользуются товары со скидками в секции бытовой химии и продукты с длительным сроком хранения», — пояснила Бодрова.

«Люди экономят и делают это все лучше, раз не в состоянии нарастить доходную базу. Выходит, что сегодняшняя «позитивная» ситуация в экономике, в которой, согласно высокопоставленным заявлениям, что нет кризиса, ничем не лучше, чем ситуация в 2007—2008 годах. Куда делся эффект от «сытых» лет, когда нефть была дорогой, а спрос на нее высоким? Куда угодно, только не в карманы миллионов жителей России», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году численность населения России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 300 тыс. человек или 1,5%.

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