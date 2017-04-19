«Доходы жителей России падают последние 28 месяцев»
Москва, 19 апреля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Уровень жизни в России не улучшается, как бы ни старались власти представить эту картину в ином свете. Сразу две новости подтверждают, что рядовому гражданину при текущих доходах и заниженной на бумаге инфляции живется, пожалуй, даже сложнее, чем в кризисный 2014 или проблемный 2007 год, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Так, уровень доходов граждан РФ по итогам марта провалился еще на 2,5% после снижения за февраль на 3,8%. В итоге, индикатор реальных располагаемых денежных доходов — так звучит этот индекс в официальных сводках — за первый квартал сократился на 0,2% даже при условии позитивного января. Тогда, напомню, доходы российских граждан выросли из-за единовременного перечисления пенсионерам 5 тыс. рублей каждому», — привела цифры Бодрова.
«Статистика — штука беспощадная, вне зависимости от того, нравятся ее наблюдения кому-то или нет. Она в данном случае показывает, что доходы жителей России падают 28 месяцев с незначительными паузами, и это самый длинный и самый сложный нисходящий канал за много лет. Это значит, что население становится все беднее, и символический рост номинальных зарплат не перекрывает трехзначной инфляции, сформировавшейся за последние 10 лет», — считает эксперт.
«Низкая инфляция в то же время остается только в официальных документах и на бумаге. Фактически же люди не замечают торможения индекса потребительских цен, потому что как не могли себе позволить тратить больше, так и не могут сейчас. Согласно наблюдениям GfK Rus, за 2016 год спрос населения страны на акционные товары в розничных сетях оказался максимальным за семь лет. Активным спросом пользуются товары со скидками в секции бытовой химии и продукты с длительным сроком хранения», — пояснила Бодрова.
«Люди экономят и делают это все лучше, раз не в состоянии нарастить доходную базу. Выходит, что сегодняшняя «позитивная» ситуация в экономике, в которой, согласно высокопоставленным заявлениям, что нет кризиса, ничем не лучше, чем ситуация в 2007—2008 годах. Куда делся эффект от «сытых» лет, когда нефть была дорогой, а спрос на нее высоким? Куда угодно, только не в карманы миллионов жителей России», — высказала свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году численность населения России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 300 тыс. человек или 1,5%.
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