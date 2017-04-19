Екатеринбург, 19 апреля, 2017, 10:40 — ИА Регнум.



Pexels Пожар

Два слесаря-электрика пострадали при пожаре в помещении электроцеха Свердловской областной клинической больницы №1. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает 19 апреля пресс-служба управления СКР по региону.

В утренние часы 18 апреля в электроцехе стационарного отделения больницы произошел хлопок и последующее возгорание. Два электрика, 56-летний и 44-летний мужчины, которые занимались в это время ремонтом оборудования, получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.143 УК РФ, «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Назначены необходимые экспертизы.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Точные причины ЧП пока не установлены, расследование уголовного дела продолжается.