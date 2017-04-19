Таллин, 19 апреля, 2017, 10:24 — ИА Регнум.

Отмечаемый с 1985 года Месячник охраны памятников старины в Эстонии стал одним из условий для восстановления независимости в 1991 году и придал этому процессу международную легитимность. Об этом ИА REGNUM сегодня, 19 апреля, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на вице-спикера парламента, члена правящей Центристской партии Эна Ээсмаа. Выступая с приветственной речью в Эстонском центре детской литературы, он заявил, что тема охраны памятников старины использовалась эстонскими общественными активистами как одна из форм борьбы против советской власти и пробуждения национального самосознания. Именно с этой целью был придуман и впервые проведен Месячник охраны памятников старины в 1985 году.

В.Мааск Митинг за выход из СССР в Прибалтике, 24 февраля 1989 года

Как отметил Эргмаа, изучение истории народа и древних обычаев было организовано в Эстонии 1980-х годов, чтобы «восстановить нашу утраченную уверенность и достоинство, а также почерпнуть из прошлого силы и полезные аргументы». Он подчеркнул, что многие деятели эстонской культуры времен СССР делали это же, но другими средствами — через Певческие праздники: «То же самое, но иными средствами, делали многие эстонские писатели, художники и кинематографы. Этим занимались и Вельо Тормис, и Густав Эрнесакс, благодаря целеустремленной работе которого в советские времена Певческие праздники были не только музыкальными, но и национально-политическими событиями. Народ с самого начала все это прекрасно понимал».

Ээсмаа напомнил, что Эстония была первой в вопросе Месячников охраны памятников старины, но скоро за нами последовали и другие народы СССР, в первую очередь, латыши и литовцы. Затем, по его признанию, к одиноким защитникам памятников старины присоединились общественные организации «Народный фронт» и Комитет граждан Эстонской Республики. Уже затем члены этих организаций и Верховного Совета Эстонской ССР разработала новую Конституцию Эстонии. Это окончательно создало необходимые условия для восстановления независимости Эстонии и придало этому международную легитимность, говорит Ээсмаа. Он добавил, что именно поэтому «по сегодняшний день мудрый девиз Общества защиты памятников старины Эстонии звучит следующим образом: защита памятников старины — это защита нашего будущего».

Месячник охраны памятников старины традиционно начался 18 апреля и продлится до Международного дня музеев — то есть до 18 мая.