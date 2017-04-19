Москва, 19 апреля, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В России 74% женщин ежегодно проходят профилактический осмотр у врача-гинеколога, в том числе 29% приходят на консультацию каждые полгода. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На приеме у врача. 1890

Рекомендации медиков чаще других соблюдают представительницы молодой аудитории — 18−34-летние (34%), женщины с высоким, по их оценкам, достатком (37%).

Доля женщин, обходящихся без профилактических консультаций, составляет 14%, еще 1% опрошенных сообщают, что никогда не были на осмотре у такого специалиста.

Основными причинами отказа от регулярного посещения специалиста респондентки назвали отсутствие жалоб на здоровье и наличие постоянного полового партнера. В сравнении с 2016 г., опрошенные стали реже ссылаться на недостаток времени (снижение с 38% до 22%) и на дороговизну анализов и лекарств (с 13% до 9%).

Если появляются тревожные симптомы, 59% женщин идут к врачу-гинекологу спустя некоторое время (если симптомы не проходят сами), еще 14% — могут ждать довольно долго и обратиться за помощью к специалисту, только если ситуация заметно ухудшится. Сразу после обнаружения симптомов записываются к врачу 27%.

Большинство женщин предпочитают посещать одного и того же специалиста: 32% всегда ходят к «своему врачу», 49%, как правило, поступают так же, но иногда могут обратиться за консультацией к другому гинекологу.

Чаще всего идут в городскую/районную поликлинику (67%), заметно реже — в частные консультации (26%).

Опрос проведен с 20 по 25 марта 2017 года среди женского населения в возрасте 18−45 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Объемом выборки 1200 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане стали чаще пользоваться платными медицинскими услугами. За 5 лет доля граждан, которые посещают платные поликлиники и больницы, выросла с 30% до 40% процентов.

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