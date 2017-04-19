Новосибирск, 19 апреля, 2017, 09:47 — ИА Регнум.

Новосибирские пенсионеры недовольны тем, что прокуратура области так долго проводит проверку законности предстоящего повышения тарифов на ЖКУ сразу на 15%. Опасаясь, что ведомство в очередной раз может перенести сроки окончания проверки, они решили 18 апреля выйти на пикет к зданию областной прокуратуры, чтобы выразить свое возмущение волокитой в проведении проверки. Как рассказал ИА REGNUM один из участников акции протеста Сергей Крупенько, возмущение это связано с тем, что именно от прокуратуры горожане ждут главного экспертного и правового заключения в части законности и обоснованности такого роста тарифов.

Андрей Никитин Новосибирские пенсионеры вышли на пикет к областной прокуратуре

«Еще зимой в местных СМИ была озвучена информация о том, что итоги проверки появятся к концу февраля. Затем 14 марта на коллегии Генпрокуратуры РФ уже президент Владимир Путин указал на необходимость оперативного реагирования прокуратуры на возмущение граждан по проблеме завышенных тарифов на коммунальные услуги. А генпрокурор страны Юрий Чайка указал Новосибирский регион в числе неблагополучных с точки зрения реагирования на жалобы населения. С тех пор прошел еще месяц. Градус общественного напряжения не снижается, а прокуратура области молчит. Отсюда — желание публично напомнить прокуратуре об общественных ожиданиях», — подчеркнул Крупенько.

Активность горожан привела к тому, что перед пикетом, по инициативе прокуратуры Новосибирской области, состоялась встреча общественников — представителей Комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!» и Комитета солидарных действий с заместителем прокурора области Владиславом Мандрыко. Участник встречи рассказали, что она длилась почти полтора часа, однако главного новосибирцы так и не услышали. На вопрос, когда будет завершена проверка, заместитель прокурора, по словам участников встречи, отвечал уклончиво, ссылаясь на необходимость тщательной проверки по множеству направлений. На прямой вопрос о том, поставил ли генеральный прокурор Юрий Чайка перед прокуратурой области конкретные сроки завершения проверки, ответ был такой: «Нас Генеральная прокуратура поддерживает в детальной, скурпулезной проверке по данному вопросу. Детальная, скурпулезная проверка не предполагает сроков проведения. Когда будут готовы заключения специалистов, окончательные и бесповоротные, вот тогда проверка будет завершена». При этом Мандрыко отметил, что к проведению проверки привлечены самые различные ведомства, включая ФСБ. Относительно сроков он сказал, что «до 1 июля время еще есть».

«Общественности остается только гадать: то ли прокуратура, действительно, «роет», то ли только вид делает? А потому не остается другого решения, как «ускорить процесс» доступными способами — пикетами и митингами», — отметил Крупенько, подчеркнув, что на встрече в прокуратуре было восемь человек, на пикете — 11, «но на пикете и не ставилась задача по большому количеству людей».

В то же время сегодня, 19 апреля, должна состояться долгожданная встреча губернатора области Владимира Городецкого с новосибирской общественностью по тарифной проблеме. По предварительным данным, во встрече примут участие представители инициативных групп, проводивших с декабря 2016 года акции протеста против решения региональных властей о повышении коммунальных тарифов в Новосибирске с 1 июля 2017 года сразу на 15%. Новосибирцы предполагают, что на этой встрече власти либо полностью откажутся от решения повысить тарифы на 15% и примут рекомендуемую федеральную норму в 4%, либо снизят планку до какого-то меньшего уровня. Последний вариант кажется им наиболее вероятным.

Однако, как сообщает «Континент Сибирь», стало известно, что власти Новосибирской области уже пересмотрели решение о повышении тарифов на ЖКУ на 15%, и рост тарифов на ЖКХ в регионе вернут на уровень 4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на площади Ленина в Новосибирске также прошел пикет против бездействия областной прокуратуры по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, защиты прав потребителей и больших социальных групп.

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На эту акцию протеста новосибирцы вышли, по словам организаторов, чтобы «привлечь внимание генерального прокурора Юрия Чайки к бездействию местных прокуроров в сфере ЖКХ и соблюдению норм федерального законодательства, нарушениям прав жителей и борьбе с коррупцией, несмотря на прямые и неоднократные указания президента РФ Владимира Путина, коррупциогенному саботажу (крышеванию в форме бездействия) со стороны прокуратуры неоднократных поручений президента по наведению порядка в сфере ЖКХ и борьбы с коррупцией на территории Новосибирска и области, необходимости привлечения к ответственности прокуроров за невыполнение норм федерального законодательства и произвольного толкования в интересах аффилированных лиц и т. д.». Отметим, что 8 апреля в Новосибирске состоялся седьмой по счету массовый митинг протеста против увеличения на 15% коммунальных тарифов с 1 июля 2017 года. На этот раз новосибирцы уже не просто требовали отмены постановления, но и ответственности тех, кто заставляет их пятый месяц приходить на коммунальные акции протеста.

Предыдущий, шестой коммунальный митинг прошел 25 марта 2017 года. А вообще протестная кампания началась в Новосибирске еще в конце 2016 года, сразу после того, как новосибирские власти утвердили повышение тарифов на услуги ЖКХ — постановление в декабре 2016 года подписал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Согласно документу, с 1 июля 2017 года тарифы на ЖКУ в Новосибирске в среднем вырастут на 15%. Местные власти обосновали такое повышение сначала износом коммунальных сетей от 70 до 95%, а потом отметили, что этот процент должен будет компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за того, что горожане стали экономить.

После нескольких акций протеста новосибирские власти подписали соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Также было подписано постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года.