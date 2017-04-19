Москва, 19 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Для пенсионеров переход на карту «Мир» будет необязательным и бесплатным. Соответствующие поправки Госдума обсудит во втором чтении.

Banki.ru Карта МИР

Законопроект предполагает возможность зачисления на счета всех средств, которые выплачиваются из бюджета, а также из всех государственных фондов, в том числе из Пенсионного фонда, которые будут привязаны к карте «Мир».

По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия»), расширение возможностей использования Национальной платежной системы очень важно, в том числе для того, чтобы обеспечить независимость функционирования российской платежной системы.

«Важно то, что ко второму чтению в законопроекте отражены все те аспекты, которых добивалась «Единая Россия». А именно: банк, выдавший карту «Мир» не будет брать плату с пенсионеров. И пенсионерам не нужно никуда специально приходить получать новую карту: когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту «Мир, и сделают это, еще раз подчеркну бесплатно», — отметил Неверов.

Кроме того, сохраняется возможность получения пенсии наличными на руки.

Требования об обязательном переходе на карты «Мир» не будут распространяться на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год. Эти требования не будут применяться и в отношении граждан, имеющих постоянное место жительства за пределами РФ, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.