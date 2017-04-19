Кито, 19 апреля, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора 18 апреля объявил избранным президентом страны Ленина Морено от проправительственного альянса PAIS после частичного пересчета голосов, полученных во втором туре президентских выборов, сообщает информационное агентство EFE.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

Частичный пересчет голосов был произведен по просьбе альянса PAIS и оппозиционного правоцентристского движения CREO, которое на выборах представлял кандидат Гильермо Лассо, по причине предполагаемых нарушений в 3 865 из 41 тысячи выборных актов. Окончательный результат закрепил победу за Морено, добавив ему одну сотую процента с итоговым результатом 51,16%.

Этот показатель означает, что за Морено было отдано 5 062 018 голосов против 48,84% или 4 833 389 голосов за оппозиционного кандидата Лассо.

Секретарь НИС Фаусто Ольгин также сообщил, что из 10 636 008 граждан, проголосовавших на выборах, 69 436 оставили бюллетени пустыми и 670 731 проголосовали против всех.

Глава НИС Хуан Пабло Посо поблагодарил участников в пересчете более чем 1,2 миллиона голосов и заявил, что «уважает демократию и никогда не участвовал ни в каких мошеннических практиках».

«Выборы выигрываются голосами. Некоторые политические деятели не понимают этого, их стратегия лжи и клеветы заключается в делегитимации избирательного процесса», — добавил Посо.

Напомним, что в первую же ночь после президентских выборов 2 апреля оппозиционный кандидат Гильермо Лассо заявил, что голосование было «мошенническим», и что он считает себя победителем.

Лассо и его движение CREO просили пересчета голосов, от участия в котором отказались, заявив, что это «шоу корреистов», то есть сторонников нынешнего президента Эквадора Рафаэля Корреа, и призвали людей выходить на массовые акции протеста в городах.