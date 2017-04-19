Новосибирск, 19 апреля, 2017, 09:40 — ИА Регнум.



JerzyGorecki Клещ

В Новосибирской области начался клкщевой сезон, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Так, на 14 апреля 14 жителей области обратились в медучреждения по поводу покуса клещом. В ведомстве отмечают, что это меньше аналогичного периода прошлого года на 87,39%.

Только за последнюю неделю зарегистрировано 11 покусов. Клещей с себя снимают жители семи районов области и Новосибирска.

«Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили шесть человек или 42,9% от пострадавших. Для проведения серопрофилактики детям в лечебных учреждениях Новосибирска имеется 2 249 доз противоклещевого иммуноглобулина. По районам Новосибирской области имеется 4 934 доз иммуноглобулина», — уточнили в областном Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в ходе лабораторного исследования клещей на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза положительных находок не обнаружено. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. За отчетную неделю привито более 17 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. детей. Проведена акарицидная обработка территорий летних оздоровительных учреждений, обработано 3 га.