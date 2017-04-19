Донецк, 19 апреля, 2017, 08:23 — ИА Регнум.



Drow male Авдеевский коксохимический завод

ВСУ пробуют заминировать Авдеевский коксохимический завод, заявил депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка, передает ИА «Новороссия».

По словам депутата, минирование завода, на котором ведется работа с химическими веществами, может нанести непоправимый ущерб экологии и людям.

Бидевка отметил, что минирование коксохимического завода может быть приравнено к использованию химического оружия.

«Если брать международную практику, то минирование таких предприятий — это нарушение международных норм», — считает депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Авдеевка и близлежащие территории остаются местом, где ведутся активные боевые действия между сторонами конфликта.

Так, ВСУ регулярно обстреливают район Донецкой фильтровальной станции (ДФС), находящейся рядом с городом. В результате обстрелов часто происходит обрыв линий электропередач, из-за чего без энергии остаются ДФС, жители Авдеевки и Авдеевский коксохимический завод.

С начала 2017 года из-за обстрелов украинской артиллерией в районе Авдеевки повреждения ЛЭП случались семь раз, из них четыре обрыва пришлись на март.

При этом Авдеевский коксохимический завод имеет собственные резервные генераторы, позволяющие обеспечить временную подачу энергии для работы.

Напомним, ВСУ не раз были замечены в попытках минирования «серых» зон или потенциально опасных при взрыве объектов. Так, в марте 2017 года диверсионно-разведывательная группа ВСУ приняла попытку минирования «серой» зоны в районе населенных пунктов Счастье и Попасная.