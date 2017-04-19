Москва, 19 апреля, 2017, 08:21 — ИА Регнум.

Российская валюта попала в узкий коридор и не смогла продолжить укрепление. Хотя и падать пока не собирается, даже несмотря на то, что Brent скатилась к недельному минимуму в районе 54,61 долл./баррель, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По ее мнению, «динамика рубля подтверждает, что на текущий момент нефть оказывает на валюту минимальное влияние — он не смог обновить даже минимумы 18 апреля, не то что недельные».

«Отчасти это может связано с широкомасштабной слабостью доллара США, которая и ограничила падение рубля на фоне слабой нефти. Отчасти — с ростом спроса на российскую валюту со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат», — пояснила Афанасьева.

«Однако в целом, как только возобновится рост нефти, пара USD/RUB может сделать попытку пробить отметку 55,80 и добраться до 55,10», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 19 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 28 копеек, до 55,97 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,61 рубля, что ниже предыдущего дня на 22 копейки.