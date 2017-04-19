Вашингтон, 19 апреля, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал 18 апреля указ «Покупай американское, нанимай американцев», который изменит правила визовой политики, условия государственных закупок и торговых соглашений, пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Документ нацелен, в частности, на увеличение доли американских товаров при оформлении госзакупок правительственными ведомствами. Руководство ведомств может пересмотреть торговые соглашения с другими странами, если они предусматривают приобретение слишком больших объемов иностранной продукции.

Конкретных указаний в документе, призванном защитить рабочих и товары США от иностранной конкуренции, нет. Он предписывает провести исследования для улучшения позиций продукции США на рынке.

Что касается изменений визовой политики, то предлагает ужесточить правила выдачи рабочих виз «H-1B», по которым в страну ежегодно въезжает около 85 тыс. иностранных граждан.

Такие визы, по мнению главы государства, выдавать нужно только «самым высококвалифицированным и высокооплачиваемым претендентам».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости более жесткого подхода при найме некоторых категорий работников в США и защите американского производителя товаров.