Трамп подписал указ о поддержке производителей товаров и рабочих
Вашингтон, 19 апреля, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал 18 апреля указ «Покупай американское, нанимай американцев», который изменит правила визовой политики, условия государственных закупок и торговых соглашений, пишет The New York Times.
Документ нацелен, в частности, на увеличение доли американских товаров при оформлении госзакупок правительственными ведомствами. Руководство ведомств может пересмотреть торговые соглашения с другими странами, если они предусматривают приобретение слишком больших объемов иностранной продукции.
Конкретных указаний в документе, призванном защитить рабочих и товары США от иностранной конкуренции, нет. Он предписывает провести исследования для улучшения позиций продукции США на рынке.
Что касается изменений визовой политики, то предлагает ужесточить правила выдачи рабочих виз «H-1B», по которым в страну ежегодно въезжает около 85 тыс. иностранных граждан.
Такие визы, по мнению главы государства, выдавать нужно только «самым высококвалифицированным и высокооплачиваемым претендентам».
Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости более жесткого подхода при найме некоторых категорий работников в США и защите американского производителя товаров.