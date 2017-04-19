Вашингтон, 19 апреля, 2017, 07:32 — ИА Регнум.

Американские военные самолеты действительно были подняты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95, находившихся у берегов Аляски. Это подтвердил представитель северного командования Вооруженных сил США, передает телеканал ABC News.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Инцидент произошел вечером 17 апреля, когда самолеты РФ находились в международном воздушном пространстве на расстоянии 100 морских миль (160 км) от берегов США.

Бомбардировщики перемещались внутри опознавательной зоны ПВО США, границы которой проходят в 200 морских милях от американского побережья. Перемещения авиации в пределах этой зоны отслеживаются военными США, которые требуют, чтобы воздушные суда оповещали их о своем курсе. Не уточняется, выполнили ли такое требование самолеты Ту-95 ВКС РФ.

По словам представителя командования, для перехвата были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали российские бомбардировщики до тех пор, пока те находились в пределах опознавательной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты США сопровождали российские Ту-95 в течение примерно 30 минут. В Минобороны России уточнили, что самолеты ВКС РФ выполняли задачи воздушного патрулирования, двигаясь над нейтральными водами вдоль Алеутских островов. Было подчеркнуто, что полет Ту-95 проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, границы других государств нарушены не были.

По данным американской стороны, в ночь на 17 апреля два российских бомбардировщика Ту-95 были обнаружены в 450 км к юго-западу от базы ВВС США Элмендорф.