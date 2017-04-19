Владивосток, 19 апреля, 2017, 07:29 — ИА Регнум. На фоне ситуации, в которой оказался Владивосток, любое назначение будет не для решения проблем города, а для политических интриг. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила кандидат политических наук, политолог Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Наталья Коломейцева, комментируя приход на должность вице-мэра Владивостока Константина Межонова, который негласно является сторонником арестованного Игоря Пушкарёва, вместо заявленной в марте кандидатуры губернатора Владимира Миклушевского.

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«Брик или Межонов… Вспоминайте фильм «Афганец» — наши, ваши… Откуда взялась информация о том, что Брик является человеком Миклушевского? Он сам свой, даже если кто-то покровительственно считает иначе, поскольку каждый человек исходит из своих собственных интересов, и уж тем более в вопросах борьбы за власть», — обозначил политолог.

«В такой ситуации, в которой оказался Владивосток, любое назначение будет не для решения проблем города, а для политических интриг, — добавила Наталья Коломейцева. — Залатает ли ямы, отчистит ли ливнёвки в промежутках политической борьбы? Горожанам-то от мэра нужен комфорт в городе и решение хозяйственных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, попытка губернатора Приморского края Владимира Миклушевского поставить своего человека на должность мэра Владивостока завершилась провалом. Вместо назначения на пост вице-мэра первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Брика, которое было анонсировано Миклушевским ещё в марте, обязанности временно отстранённого градоначальника Игоря Пушкарёва будет исполнять близкий к нему Константин Межонов, до недавнего времени являвшийся депутатом Законодательного собрания Приморья от «Справедливой России».

По мнению политолога, доцента департамента коммуникаций и медиа ШГН ДВФУ Виктора Бурлакова, назначение Межонова стало очевидным действием в пользу Пушкарёва и показало, что Миклушевский не контролирует ситуацию. Эксперт не исключает, что сложившийся расклад является последствием нервозности в стенах краевой администрации, которая с прошлого года полнится слухами о скорой отставке губернатора Приморья.