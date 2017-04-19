Анкара, 19 апреля, 2017, 07:06 — ИА Регнум. После проведения референдума, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о смертной казни в стране будет стоять на политической повестке дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Если переговоры по членству Турции в ЕС приостановлены и находятся на рассмотрении в кругах европейских политиков, то с введением в стране закона о смертной казни, Анкаре придется забыть о союзе навсегда, сообщает информационное агентство T-online.

Эксперты считают, что Эрдоган может провести еще один референдум по вопросу смертной казни: теперь у президента есть на это полномочия. Согласно конституции, в нем также смогут принять участие турки, живущие заграницей.

Однако при таких обстоятельствах произойдет эскалация напряженных и конфликтных отношений Анкары со всеми странами ЕС, добавляет агентство.