Вашингтон, 19 апреля, 2017, 05:34 — ИА Регнум.



Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Большинство американских граждан одобрили ракетный удар США по сирийской авиабазе «Шайрат», но выступают против аналогичных действий в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает издание The Hill The Hill со ссылкой на опрос Harvard-Harris Poll.

Отмечается, что атаку США в Сирии сочли оправданной 66% респондентов. При этом 68% высказались за дальнейшие «ограниченные военные действия» Вашингтона в целях предотвращения использования химического оружия в Сирии.

Опрос также показал, что мнения американцев по вопросу о том, удастся ли США дипломатическим путём надавить на Северную Корею при помощи Китая, разделились поровну. При этом 55% респондентов заявили, что даже в случае провала дипломатии не поддержат удар США по ядерным объектам КНДР.

Комментируя такие результаты опроса, содиректор Harvard-Harris Poll Марк Пенн отметил, что «вне всяких сомнений атака в Сирии была воспринята как успех администрации президента Дональда Трампа, однако общественность нервничает по поводу того, как ему удастся справиться с Северной Кореей».

В ходе опроса у респондентов также поинтересовались, что они думают относительно заявлений о связях руководства Белого дома с Россией. Так, 53% опрошенных заявили, что Дональд Трамп, по их мнению, поддерживает политику президента России Владимира Путина. 51% респондентов заявили, что в целом не верят, что члены команды Трампа имели контакты с российскими спецслужбами в целях повлиять на результаты президентских выборов в США.

Как уточняется, опрос проводился 14−17 апреля 2017 года среди 2027 респондентов. Среди опрошенных 36% представили себя как сторонники демократов, 31% — сторонники республиканцев, 30% — люди независимых взглядов.