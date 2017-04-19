Якутск, 19 апреля, 2017, 05:37 — ИА Регнум.

Неприятные письма получили жители Якутска, вложившие деньги в строительство многоэтажного дома в 203-м микрорайоне города. Возводившая здание «РФА-Инвест» письменно предупредила людей о возможном переносе сроков сдачи объекта и консервации стройки на два месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Читайте также: СМИ: В квартире министра финансов Якутии прошли обыски по делу «РФА-Инвест»

Письмо, адресованное одному из участников долевого строительства многоэтажки от «РФА-Инвест», опубликовало «Аартык.ру». В нём компания уведомляет, что вынуждена на два месяца законсервировать стройку, и это время нужно для решение финансовых вопросов и смены подрядчика.

«В связи с тяжёлой экономической ситуацией в стране и со снижением покупательского спроса на рынке жилья у населения ПАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» не получает ожидаемой выручки», — говорится в уведомлении о консервации.

Дополнительным фактором снижения выручки в компании называют также возбуждение уголовного дела в отношении бывшего директора компании Бориса Григорьева и последовавшую огласку в СМИ, оказавшую «существенное негативное влияние».

В связи с этим, утверждает компания, она теряет потенциальных клиентов, а уже заключившие договора дольщики просят их расторжения и возврата уплаченных денежных средств.

«Данные факты, особенно в период строительного сезона, представляют собой реальную угрозу деятельности предприятия и дальнейшему ведению строительства», — также сообщает «РФА-Инвест» в письме дольщикам.

Стимулирование продаж не помогает увеличить темпы реализации квартир «по причине ущерба деловой репутации Общества посредством распространения негативной информации в СМИ», также уведомила компания вложивших деньги в строительство дома жителей Якутска.

Читайте также: Рынок недвижимости в Якутске: «Со спросом тишина, по ценам — спад»

Дольщикам также сообщили, что решать финансовые проблемы в сложившейся ситуации намерены путём смены генерального подрядчика, а возможно, и застройщика. «Это позволит в кратчайшие сроки, предусмотренные планом, завершить объекты строительства», — заверили в «РФА-Инвест».

Отметим, что дом, о котором идёт речь, пока построен на 8% и заявлен к сдаче 31 мая 2018 года.

Напомним, экс-директор «РФА-Инвест» Борис Григорьев подозревается в нанесении компании убытков на 158 млн рублей и объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска, вложившие деньги в долевое строительство ещё одной многоэтажки в центре города, ждут своих квартир уже 5 лет. Здание возведено, но не подключено к электричеству, газу и отоплению, недоделано внутри, и в таком состоянии стоит уже третий год. Люди устали ждать и намерены форсировать ситуацию с помощью массовых выступлений и обращения к властям республики.

Читайте также: Очередной долгострой Якутии: дольщики просят помощи властей