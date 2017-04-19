Москва, 19 апреля, 2017, 04:45 — ИА Регнум.



Wpapers.ru Пиво

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от идеи государственного регулирования цен в пивной отрасли. Об этом 19 апреля пишет газета «Известия» со ссылкой на новую редакцию проекта итогового доклада ведомства за 2016 год.

Ранее в ФАС заявляли, что отсутствие минимальной цены на пиво и пивные напитки является одним из барьеров для рынка. Среди других препятствий для отрасли назывались увеличение ставки акциза, отсутствие отдельного законодательного регулирования производства, оборота и продажи пивобезалкогольной продукции, рост стоимости импортных ингредиентов и ограничения использования ПЭТ-упаковки.

Однако 18 апреля представители службы заявили изданию, что «данные утверждения не являются официальной позицией антимонопольного ведомства"и предложили ознакомиться с обновлённой версией проекта доклада, в котором указанные «барьеры» уже не упоминаются. Таким образом, ФАС сочла неактуальным установление минимальной цены на пиво.

Между тем, в Российском союзе пивоваров заявили, что не считают существенным фактором наличие минимальной цены на их продукцию. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании «САН ИнБев» Ораз Дурдыев отметил, что «вопрос введения минимальной розничной цены актуален для тех видов алкогольной продукции, где велика доля нелегального рынка».

По последним оценкам Росалкогольрегулирования, доля нелегальных производителей пива на сегодняшний день составляет порядка 5−7%.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством минимальные розничные и оптовые цены, а также цены от производителя в России устанавливаются на коньяк, водку и ликероводочные изделия и шампанское.