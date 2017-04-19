Вашингтон, 19 апреля, 2017, 03:09 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Члены Демократической партии США подготовили законопроект, упрощающий процедуру импичмента главе государства, в связи с «обеспокоенностью поведением президента Дональда Трампа», передаёт The Hill.

По информации издания, законопроект наделяет бывших президентов и вице-президентов от обеих партий полномочиями по координации с действующим вице-президентом в вопросе о том, достоин ли глава государства занимаемого поста.

Сообщается, что автором проекта выступил член Палаты представителей Эрл Блуменауэр. Свою инициативу он объяснил опасениями того, что 25-я поправка к Конституции США, согласно которой вице-президент принимает руководство Белым домом при отстранении от должности или смерти президента, не будет иметь силы «в случае эмоциональной или психической недееспособности».

Блуменауэр также считает, что данный механизм может оказаться неэффективным, если «психически нестабильный президент просто уволит всех членов кабинета». Кроме этого, члены правительства могут испытывать на себе давление со стороны главы государства, что заставит их признать соответствие президента занимаемому посту, «несмотря на их опасения», заявил конгрессмен.

По его мнению, бывших руководителей Белого дома следует наделить полномочиями в данном вопросе, так как «трудно представить лучшую группу для работы с вице-президентом».

«Пришло время пересмотреть и укрепить поправку и обеспечить наличие надежного механизма, если президент не сможет выполнять свои полномочия и выполнять свои обязанности», — заключил Блуменауэр.

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