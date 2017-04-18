Вашингтон, 19 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 18 апреля подписал указ «Покупай американское, нанимай американцев», направленный на поддержку американских производителей и рабочих, передаёт телеканал CNN.

Документ имеет целью стимулировать производство внутри страны. «Указ будет продвигать товары, произведённые в США, и гарантировать, что американская рабочая сила будет наниматься для выполнения работы», — заявил глава Белого дома.

Указ не вводит каких-либо конкретных мер, однако предписывает начать исследования положения американских товаров на рынке. Кроме того, он позволит проводить более тщательный отбор иностранцев, желающих получают рабочую визу США.

Как отметил Дональд Трамп, в настоящее время такие визы выдаются американскими властями «по совершенно случайной системе». «Это неправильно», — заявил он.

По словам президента США, рабочие визы должны предоставляться только наиболее квалифицированным и высокооплачиваемым претендентам. При этом они «никогда не должны позволять заменить американца», подчеркнул он.

Согласно официальным данным, рабочие визы типа H-1B позволяет ежегодно 85 тысячам иностранных граждан приезжать в США, чтобы занимать высококвалифицированные рабочие места в американских компаниях. Наибольшей популярностью данная программа пользуется в сфере информационных технологий.