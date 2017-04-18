Гюмри, Армения, 19 апреля, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Командование российской воинской части в Армении совместно с правоохранительными органами разыскивает пропавшего российского контрактника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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«18 апреля с.г. утром в соответствии с распорядком дня не прибыл на службу в воинскую часть военнослужащий по контракту, который проживает в г. Гюмри вне территории воинской части», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что «командованием воинской части совместно с правоохранительными органами Армении организован поиск военнослужащего. Устанавливается его местонахождение».

По информации армянских СМИ, военнослужащий-контрактник 102-й российской военной базы, расквартированной в армянском городе Гюмри, Дмитрий Лошманов 16 апреля вышел за покупками и не вернулся в общежитие.

В полиции Армении сообщили, что в заявлении российской стороны отмечается, что Лошманов не вооружен. Его поиски продолжаются.

Армянские СМИ напоминают, что это не первый случай, когда военнослужащие 102-й военной базы не возвращались на место несения службы. Несколько месяцев назад одного из них обнаружили в Ереване, другого нашли жители села Воскеаск.