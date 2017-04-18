Москва, 18 апреля, 2017, 21:47 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM

Реальные располагаемые доходы граждан России за первые три месяца 2017 года снизились на 0,2% относительно первого квартала 2016 года. Такие данные опубликовала сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно опубликованному отчету, в феврале доходы граждан в годовом выражении выросли на 1,4%, а в марте уменьшились на 2,5%.

В денежном выражении средний доход на душу населения составил 29 тысяч 627 рублей. Номинальная заработная плата — 37 тысяч 64 рубля.

Просроченная задолженность по заработной палате выросла на 0,6% и составила 3 млрд 635 млн рублей.