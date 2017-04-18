Москва, 18 апреля, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В Государственную думу России внесён законопроект о лишении российского гражданства лиц, осуждённых за терроризм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Законопроект внесен лидерами четырёх думских фракций: «Единой России», КПРФ, «Справедливой Россией» и ЛДПР. Законопроект предлагает признать основанием для отмены гражданства РФ осуждение лица за преступления террористического характера.

В пояснительной записке указывается, что действующее законодательство Российской̆ Федерации не предусматривает условий отмены решения̆ о предоставлении российского гражданства в отношении лиц, совершивших террористические преступления.

Депутаты считают, что предлагаемые меры будут способствовать предотвращению преступлений̆ террористического характера лицами, ранее получившими гражданство РФ.

В пояснительной записке подчеркивается, что реализация новеллы не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета.